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Екатеринбург поддержал «цифровой» флешмоб воздушными змеями

16:09, 25 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В Свердловской области и еще 34 регионах России прошла акция, посвященная переходу на цифровое ТВ.

В Историческом сквере на Плотинке запустили в небо 22 воздушных змея. На каждом — логотипы телеканалов, которые будут доступны жителям Свердловской области в цифровом телевещании. Волонтеры и известные уральские спортсмены в свитшотах с логотипом «Все будет четко» провели зарядку для горожан.

Среди участников флешмоба были чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ольга Котлярова, призер олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова, чемпион мира и Европы по самбо Альсим Черноскулов, пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов. Финалом «цифровой зарядки» в Екатеринбурге стал запуск 22 воздушных змеев.

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Помощь жителям Свердловской области в переходе на цифровое ТВ помогают более тысячи добровольцев. Они помогают настроить телевизоры и пользовательское оборудование, разъясняют преимущества вещания «в цифре». 3 июня, после отключения аналогового вещания, качественную цифровую картинку будут получать всех населенных пунктов региона. При поддержке правительства области организована региональная «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение. Ее номер:

Цифры во всех телевизорах страны
Свердловская область вступила в финальную стадию развития цифрового телевидения.

8-800-250-89-60

Позвонив на горячую линию, свердловчане могут задать вопросы

  • о зонах охвата цифровым телевещанием,
  • о подключении и настройке оборудование для приема «цифры»,
  • о мерах социальной поддержки,
  • о том, как стать волонтером.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, флешмоб, Екатеринбург, ТВ, цифровое телевидение
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