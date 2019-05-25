Екатеринбург поддержал «цифровой» флешмоб воздушными змеями

В Историческом сквере на Плотинке запустили в небо 22 воздушных змея. На каждом — логотипы телеканалов, которые будут доступны жителям Свердловской области в цифровом телевещании. Волонтеры и известные уральские спортсмены в свитшотах с логотипом «Все будет четко» провели зарядку для горожан.

Среди участников флешмоба были чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ольга Котлярова, призер олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова, чемпион мира и Европы по самбо Альсим Черноскулов, пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов. Финалом «цифровой зарядки» в Екатеринбурге стал запуск 22 воздушных змеев.