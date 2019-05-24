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Замначальника свердловского УФССП задержали по делу о взятке

18:41, 24 Май 2019
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Фото: pixabay
Следственный комитет ведет расследование. 

Замначальника управления регионального УФССП Елену Сидорову задержали по подозрению в получению взятки. Дело расследует региональный следственный комитет. «В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Подробную информацию пока не сообщают. Если вида женщины будет доказана, ее ждет увольнение. Елена Сидорова работает в региональном УФССП с 2006 года, высокую должность она получила в 2014 году.

В феврале в Свердловской области задержали сотрудника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловской полиции. Его также обвиняли в получении взятки. В мае 2018 года двух таких же борцов с коррупцией из Екатеринбурге задержали за взятку в 200 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , взятка, УФССП по Свердловской области
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