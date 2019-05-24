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В Свердловской области против коррупции вывесили карикатуры

11:15, 24 Май 2019
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Фото: Пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых
Полицейские поблагодарили участников за помощь.
В Свердловской области прошел конкурс карикатур «Творческая молодежь и молодые предприниматели против коррупции». Организовал его департамент молодежной политики региона, оценивали — полиция и бизнес. Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что от учеников местных ВУЗов поступило 106 работ. Первое место среди плакатов заняла студентка УрГАХУ Анна Галимова, среди карикатур — ученица училища Шадра Полина Иванова. Лучшие работы попали на выставку союза предпринимателей и специальную брошюру. Всех поблагодарили за помощь силовикам.

За пять месяцев 2019 года в свердловской полиции зафиксировали 148 нарушений коррупционного законодательства и расследовали 102 уголовных дела. К уголовной ответственности привлекли 67 человек.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, коррупция, полиция, Свердловская область , Екатеринбург
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