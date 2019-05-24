В Свердловской области против коррупции вывесили карикатуры

В Свердловской области прошел конкурс карикатур « Творческая молодежь и молодые предприниматели против коррупции». Организовал его департамент молодежной политики региона , оценивали — полиция и бизнес. Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых рассказал , что от учеников местных ВУЗов поступило 106 работ. Первое место среди плакатов заняла студентка УрГАХУ Анна Галимова , среди карикатур — ученица училища Шадра Полина Иванова. Лучшие работы попали на выставку союза предпринимателей и специальную брошюру. Всех поблагодарили за помощь силовикам.



