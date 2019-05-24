Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства
11:21, 24 Май 2019
Для зоомиссии приготовили 600 тысяч доз лекарства.
Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона. 300 тысяч доз раскидают около нор весной, еще столько же — осенью. Зимой это делать нельзя, потому что лекарство замерзает.
«Раскладывать вакцину от бешенства ветеринарам помогают работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы. Они лучше всего знают территорию и места, где располагаются норы лис и проходят тропы других диких животных», — рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Дозы лекарства раскладывают там, где чаще всего фиксировали вспышки бешенства — в Красноуфимском, Артинском и Ирбитском районах. С 2015 года из-за таких кампаний стало в десять раз меньше животных, которые заболели бешенством. Тогда, в 2015, было зарегистрировано 80 случаев болезни, а в 2018 — всего восемь.
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