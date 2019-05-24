Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства

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« Раскладывать вакцину от бешенства ветеринарам помогают работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы. Они лучше всего знают территорию и места , где располагаются норы лис и проходят тропы других диких животных», — рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.







Дозы лекарства раскладывают там , где чаще всего фиксировали вспышки бешенства — в Красноуфимском , Артинском и Ирбитском районах. С 2015 года из-за таких кампаний стало в десять раз меньше животных , которые заболели бешенством. Тогда , в 2015 , было зарегистрировано 80 случаев болезни , а в 2018 — всего восемь.

Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона. 300 тысяч доз раскидают около нор веснойеще столько же — осенью. Зимой это делать нельзяпотому что лекарство замерзает.