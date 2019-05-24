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Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства

11:21, 24 Май 2019
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Фото: pixabay
Для зоомиссии приготовили 600 тысяч доз лекарства.
Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона. 300 тысяч доз раскидают около нор весной, еще столько же — осенью. Зимой это делать нельзя, потому что лекарство замерзает.

«Раскладывать вакцину от бешенства ветеринарам помогают работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы. Они лучше всего знают территорию и места, где располагаются норы лис и проходят тропы других диких животных», — рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дозы лекарства раскладывают там, где чаще всего фиксировали вспышки бешенства — в Красноуфимском, Артинском и Ирбитском районах. С 2015 года из-за таких кампаний стало в десять раз меньше животных, которые заболели бешенством. Тогда, в 2015, было зарегистрировано 80 случаев болезни, а в 2018 — всего восемь.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, ветеринар, Правительство Свердловской области, бешенство, животные, Свердловская область , Екатеринбург
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