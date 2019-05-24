Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловчанин отсудил у подрядчика 3,7 миллиона за плохой фундамент

14:31, 24 Май 2019
sdfsdfswrg.jpg
Фото: pixabay
У заказчика были бетонные аргументы. 

Свердловчанин заключил договор на строительство одноэтажного дома с компанией «СК Ница». Подрядчик получил 8,8 миллиона рублей (2,4 из них выделили по программе развития жилищного строительства) и начал работу в деревне Чусояны. Во время проверки заказчик выяснил, что компания использовала некачественный бетон, а не тот, который оговаривали в договоре. Из-за этого было невозможно установить несущие конструкции и построить сам дом. Это подтвердили испытаниями, сообщили в пресс-службе областного суда. Подрядчик еще и сделал площадь фундамента больше, на 27 квадратных метров, чем было нужно.

Заказчик направил иск с требованием расторгнуть договор и передать строительство другой организации с возвратом средств. Претензию проигнорировали, тогда мужчина подал иск в Ирбитский суд. Там он потребовал вернуть уплаченные 1,2 миллиона, выплатить неустойку такого же размера, девять тысяч за пользование чужими деньгами, сто тысяч компенсации морального вреда, 50 тысяч штрафа и стоимость всех остальных расходов. Экспертиза подтвердила все нарушения, допущенные подрядчиками. Требования удовлетворили частично, уменьшив компенсацию морального вреда, но увеличив штраф до 1,2 миллиона. Всего компания должна выплатить заказчику 3,7 миллиона рублей. Ответчик попытался обжаловать приговор, но решение оставили без изменений.

Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
ЕТВ поговорил с афганским журналистом Саидом Али Казими, который много раз рисковал жизнью на Родине
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловчанин отсудил у подрядчика 3,7 миллиона за плохой фундамент»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, суд, Свердловская область , стройка
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.