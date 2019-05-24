Свердловчанин отсудил у подрядчика 3,7 миллиона за плохой фундамент

Свердловчанин заключил договор на строительство одноэтажного дома с компанией «СК Ница». Подрядчик получил 8,8 миллиона рублей (2,4 из них выделили по программе развития жилищного строительства) и начал работу в деревне Чусояны. Во время проверки заказчик выяснил, что компания использовала некачественный бетон, а не тот, который оговаривали в договоре. Из-за этого было невозможно установить несущие конструкции и построить сам дом. Это подтвердили испытаниями, сообщили в пресс-службе областного суда. Подрядчик еще и сделал площадь фундамента больше, на 27 квадратных метров, чем было нужно.



Заказчик направил иск с требованием расторгнуть договор и передать строительство другой организации с возвратом средств. Претензию проигнорировали, тогда мужчина подал иск в Ирбитский суд. Там он потребовал вернуть уплаченные 1,2 миллиона, выплатить неустойку такого же размера, девять тысяч за пользование чужими деньгами, сто тысяч компенсации морального вреда, 50 тысяч штрафа и стоимость всех остальных расходов. Экспертиза подтвердила все нарушения, допущенные подрядчиками. Требования удовлетворили частично, уменьшив компенсацию морального вреда, но увеличив штраф до 1,2 миллиона. Всего компания должна выплатить заказчику 3,7 миллиона рублей. Ответчик попытался обжаловать приговор, но решение оставили без изменений.