Судебные приставы арестовали шубы екатеринбургского предпринимателя

Владелец торговых площадей в екатеринбургском ТЦ « Гермес Плаза» задолжал 300 тысяч рублей по налогам. Параллельно он набрал кредитов и долгов у соседних торговых точек на сумму в 10,5 миллиона рублей. Судебные приставы пришли к предпринимателю и наложили арест на его площадку в 45 квадратных метров , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. На них торговали женскими меховыми шубами и одеждой. Пока что они продолжают работу , но в ближайшее время их оценят и спустят на торгах.



