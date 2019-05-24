Судебные приставы арестовали шубы екатеринбургского предпринимателя
12:52, 24 Май 2019
Мужчина сдавал торговые площади, но не успел отдать долги.
Владелец торговых площадей в екатеринбургском ТЦ «Гермес Плаза» задолжал 300 тысяч рублей по налогам. Параллельно он набрал кредитов и долгов у соседних торговых точек на сумму в 10,5 миллиона рублей. Судебные приставы пришли к предпринимателю и наложили арест на его площадку в 45 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. На них торговали женскими меховыми шубами и одеждой. Пока что они продолжают работу, но в ближайшее время их оценят и спустят на торгах.
Житель Нижнего Тагила, арендующий бутик в торговом центре, тоже задолжал 2,5 миллиона рублей. В качестве обеспечительной меры судебные приставы арестовали женские вещи, которыми он торговал: десять блузок, 20 брюк, сто чулок, 15 кофт, куртку и одно платье в клетку.
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