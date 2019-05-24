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«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово

10:30, 24 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Авиаперевозчик не позаботился о людях, которые сутки ждали задержанный рейс.

Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей. В январе вылет из Екатеринбурга в Томск задержали на 19 часов. Пассажирам не предоставили гостиницу, напитки и горячее питание. Такие же нарушения повторились в феврале, когда рейс Екатеринбург — Липецк задержали на 12 часов и при задержке еще двух рейсов на 24 часа. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку защиты прав потребителей. За оказание несоответствующих услуг «Руслайн» получил только маленький штраф.

В 2018 году авиакомпания «Руслайн» попала на вторую строчку пунктуального рейтинга Кольцово. Задержкой считалось отклонение от расписания на 15 минут и более. Переносы рейса из-за погоды не учитывались. Лидером среди российских перевозчиков стал «Аэрофлот» с рейтингом 93%. Второе место разделили «РусЛайн», «Ямал» и «ЮТэйр». Тройку лидеров замкнули «Победа», «Россия» и «Икар».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Руслайн, авиакомпания , Кольцово, Екатеринбург
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