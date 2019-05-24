Над Екатеринбургом появился призрак ЭКСПО-2030

Район ВИЗ-правобережный назвали перспективной площадкой для проведения ЭКСПО-2030. Такое заключение опубликовано в протоколе общественных обсуждений в выпуске официального издания мэрии « Екатеринбургский вестник». В документе говорится , что перспектива проведения мероприятия заложена в генеральный план развития города , поэтому изъятие земель невозможно. Еще одно международное мероприятие , запланированное на территории — Универсиада-2023.



