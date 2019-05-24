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Над Екатеринбургом появился призрак ЭКСПО-2030

17:46, 24 Май 2019
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Фото: Александр Мамаев для ЕТВ
Изъятие территории ВИЗ-правобережный стало невозможным из-за перспектив проведения выставки.
Район ВИЗ-правобережный назвали перспективной площадкой для проведения ЭКСПО-2030. Такое заключение опубликовано в протоколе общественных обсуждений в выпуске официального издания мэрии «Екатеринбургский вестник». В документе говорится, что перспектива проведения мероприятия заложена в генеральный план развития города, поэтому изъятие земель невозможно. Еще одно международное мероприятие, запланированное на территории — Универсиада-2023.

Екатеринбург претендовал на проведение ЭКСПО-2025. Столица Урала вышла в финальный тур голосования, но проиграла 37 баллов японской Осаке. После этого губернатор Евгений Куйвашев заявил, что на площадке появится умный район, который спроектировали к всемирной выставке. Была создана рабочая группа по развитию территории. В декабре 2019 года бронь с земли планировали снять. Но позже Екатеринбург заявился на проведение Универсиады. Спортивную деревню в случае получения такого права решили разместить там.
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«Екатеринбургский вестник» № 44

Фото: екатеринбург.рф

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ЭКСПО-2030, документы, ВИЗ, ЭКСПО, Екатеринбург, Администрация Екатеринбурга
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