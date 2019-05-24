Игрок  «Урала» пропустит два матча за жест «деньги»

Игрока «Урала» Стефана Страндберга дисквалифицируют на два матча чемпионата России за неспортивное поведение во время матча с «Локомотивом». Глава дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что после удаления футболист показал жест «деньги» в адрес технической зоны команды соперника. Сам Страндберг это отрицал и говорил, что жестикулировал своему брату, сообщает «Чемпионат». Рассказать, где сидел его родственник, спортсмен так и не смог. Представитель «Локомотива» на заседании комиссии назвал жест оскорбительным, но попросил не применят к игроку жестких санкций. Стефан Страндберг с учетом автоматической дисквалификации пропустит три матча. Играть он не будет, даже если вернется в Краснодар.

В финале Кубка России красную карточку получил и лидер футбольного «Урала» Эрик Бикфалви. Он случайно наступил на ногу сопернику. За это нарушение, после просмотра видеоповтора судьей Карасевым, был удален с поля. Екатеринбуржцы подали апелляцию, но экспертно-судейская комиссия решила, что арбитр »имел все основания дать красную карточку за серьезное нарушение правил»