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Защитники храма в сквере у Драмтеатра потребуют отставки Куйвашева

08:20, 23 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Православные активисты огорчились из-за слов губернатора Свердловской области об отказе от площадки.
Православная активистка и руководитель екатеринбургского музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова призвала Евгения Куйвашева подать в отставку и попросила других верующих поддержать ее. «За утрату доверия. Любая новая площадка означает, что храма не будет», — написала Иванова в своем Facebook. В комментариях некоторые верующие ее поддержали, но большинство начали спрашивать, почему так принципиально, чтобы храм построили в сквере.

Напомним, накануне, 22 мая, Евгений Куйвашев официально заявил, что попросит администрацию Екатеринбурга исключить сквер у Драмтеатра из списка для будущего опроса горожан. По его мнению, «нужно выбрать более подходящее место». На эти слова его вдохновил опубликованный вчера опрос ВЦИОМ, который показал, что 58% горожан против стройки храма в сквере на Октябрьской площади.

При этом епархия не согласилась с позицией губернатора и заявила, что продолжит бороться за эту площадку.
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, сквер, сквер у Драмтеатра, протесты, храм Святой Екатерины, Евгений Куйвашев
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