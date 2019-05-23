Защитники храма в сквере у Драмтеатра потребуют отставки Куйвашева

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, накануне , 22 мая , Евгений Куйвашев официально « нужно выбрать более подходящее место». На эти слова его вдохновил опубликованный вчера опрос ВЦИОМ , который показал , что 58% горожан против стройки храма в сквере на Октябрьской площади. Напомнимнакануне22 маяЕвгений Куйвашев официально заявил , что попросит администрацию Екатеринбурга исключить сквер у Драмтеатра из списка для будущего опроса горожан. По его мнению,». На эти слова его вдохновил опубликованный вчера опрос ВЦИОМкоторый показалчто 58% горожан против стройки храма в сквере на Октябрьской площади.





, что При этом епархия не согласилась с позицией губернатора и заявилачто продолжит бороться за эту площадку.

Православная активистка и руководитель екатеринбургского музея святостиисповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова призвала Евгения Куйвашева подать в отставку и попросила других верующих поддержать ее.», — написала Иванова в своем Facebook. В комментариях некоторые верующие ее поддержалино большинство начали спрашиватьпочему так принципиальночтобы храм построили в сквере.