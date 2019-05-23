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В екатеринбургском ТЮЗе поставят современного «Тимура и его команду»

09:36, 23 Май 2019
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Фото: Александр Тверской для ЕТВ
Повесть Гайдара сначала обсудили со школьниками.
В Екатеринбургском ТЮЗе поставят спектакль по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». На этапе разработки режиссер Павел Пронин поговорил со школьниками о произведении, чтобы сделать его современным. По его словам, это получилось несмотря на связь с советской идеологией.

«Дружба и предательство, смелость и честь, готовность помочь нуждающимся, а также стремления молодых людей брать ответственность за свою жизнь и, шире, за жизнь общества — этот круг проблем никогда не переставал быть актуальным», — считает он.

ТЮЗ также запустил конкурс волонтерских проектов «Тимуровцы. Новый взгляд». Все лето команды будут помогать людям и ходить на спектакли. Победителя выберут после окончания каникул. Напомним, повесть рассказывает о группе мальчишек под предводительством Тимура, которые помогают семьям красноармейцев и спасают сады от хулиганов.

ЕТВ подробно рассказывал об истории екатеринбургского ТЮЗа, читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Тимур и его команда, ТЮЗ, Екатеринбург
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