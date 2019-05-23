В екатеринбургском ТЮЗе поставят современного «Тимура и его команду»

«

,

,





« Дружба и предательство , смелость и честь , готовность помочь нуждающимся , а также стремления молодых людей брать ответственность за свою жизнь и , шире , за жизнь общества — этот круг проблем никогда не переставал быть актуальным», — считает он.



ТЮЗ также запустил конкурс волонтерских проектов « Тимуровцы. Новый взгляд». Все лето команды будут помогать людям и ходить на спектакли. Победителя выберут после окончания каникул. Напомним , повесть рассказывает о группе мальчишек под предводительством Тимура , которые помогают семьям красноармейцев и спасают сады от хулиганов.





, читайте здесь.

ЕТВ подробно рассказывал об истории екатеринбургского ТЮЗа

В Екатеринбургском ТЮЗе поставят спектакль по повести Аркадия ГайдараТимур и его команда». На этапе разработки режиссер Павел Пронин поговорил со школьниками о произведениичтобы сделать его современным. По его словамэто получилось несмотря на связь с советской идеологией.