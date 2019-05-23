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Участник протестов в сквере Екатеринбурга обжалует задержание в ЕСПЧ

11:54, 23 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Даниил Пугин считает, что городская власть нарушила его право на свободу собраний. 

Участник протестов в Екатеринбурге Даниил Пугин, которого задержали в ночь на 14 мая, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он считает, что городские власти нарушили его право на свободу собраний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя задержанного. На Пугина, вместе с другими арестованными в сквере, составили административный протокол о нарушении общественного порядка. В документах отмечают, что он проник на огороженную территорию незаконно, выражался нецензурной бранью и проявлял неуважение к обществу. Он и еще более двух десятков человек были арестованы на срок от двух до десяти суток.

После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находилось 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра. Двое из них обращались за медицинской помощью.

От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Свердловская область , протесты, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра
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