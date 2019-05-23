Участник протестов в сквере Екатеринбурга обжалует задержание в ЕСПЧ

Участник протестов в Екатеринбурге Даниил Пугин, которого задержали в ночь на 14 мая, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он считает, что городские власти нарушили его право на свободу собраний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя задержанного. На Пугина, вместе с другими арестованными в сквере, составили административный протокол о нарушении общественного порядка. В документах отмечают, что он проник на огороженную территорию незаконно, выражался нецензурной бранью и проявлял неуважение к обществу. Он и еще более двух десятков человек были арестованы на срок от двух до десяти суток.



После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находилось 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра. Двое из них обращались за медицинской помощью.