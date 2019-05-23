«Точно летите?»: екатеринбурженка вступила в переговоры с Соловьевым
12:24, 23 Май 2019
Уральская поэтесса Александра Аксенова написала стих про словесную дуэли с телеведущим. Узнала, как будут изгонять бесов.
Уральская поэтесса Александра Аксенова вступила в диалог с телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за протестов в сквере. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил он противникам храма и даже грозился приехать в столицу Урала «чертей гонять». Позже горожане подали на него жалобу, обвинив в экстремизме. Александра Аксенова ответила телеведущему так, как умеет лучше всего, в стихах.
Владимир Рудольфович, точно к нам? У нас ведь погода, так скажем, капризна.
— На меня жители Екатеринбурга подали жалобу в центр по борьбе с экстремизмом.
— Да вроде бы все уладилось, даже снимают на время завесы.
— Давайте, бесы, кучкуйтесь, с радостью, коль судьба моя изгонять из вас бесов.
Далее Александра Аксенова продолжает разговор с телеведущим, спрашивая, как он собирается спасать горожан. В итоге, Соловьев принимает серьезное решение.
— Вы точно летите? Обидела город — вот эта вся болтовня.
Тем более, вроде народ расколот.
— Гоняю, гонял и буду гонять!
Чем закончилась условная дуэль, смотрите в нашем видеоролике:
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