«Точно летите?»: екатеринбурженка вступила в переговоры с Соловьевым

Уральская поэтесса Александра Аксенова вступила в диалог с телеведущим Владимиром Соловьевым , котор ый назвал Екатеринбург « городом бесов» из-за протестов в сквере. «И вот этот город , в котором бесы до сих пор ходят и гуляют , этот город , разрушивший свой храм и не восстановивший , этот город проявил себя бесами снова », — говорил он противникам храма и даже грозился приехать в столицу Урала « чертей гонять». Позже горожане подали на него жалобу , обвинив в экстремизме. Александра Аксенова ответила телеведущему так , как умеет лучше всего , в стихах.





Владимир Рудольфович , точно к нам? У нас ведь погода , так скажем , капризна.





— На меня жители Екатеринбурга подали жалобу в центр по борьбе с экстремизмом.



— Да вроде бы все уладилось , даже снимают на время завесы.



— Давайте , бесы , кучкуйтесь , с радостью , коль судьба моя изгонять из вас бесов.



Далее Александра Аксенова продолжает разговор с телеведущим , спрашивая , как он собирается спасать горожан. В итоге , Соловьев принимает серьезное решение.



— Вы точно летите? Обидела город — вот эта вся болтовня.

Тем более , вроде народ расколот.



— Гоняю , гонял и буду гонять!



