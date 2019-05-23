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«Точно летите?»: екатеринбурженка вступила в переговоры с Соловьевым

12:24, 23 Май 2019
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Фото: Wikipedia
Уральская поэтесса Александра Аксенова написала стих про словесную дуэли с телеведущим. Узнала, как будут изгонять бесов.
Уральская поэтесса Александра Аксенова вступила в диалог с телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за протестов в сквере. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил он противникам храма и даже грозился приехать в столицу Урала «чертей гонять». Позже горожане подали на него жалобу, обвинив в экстремизме. Александра Аксенова ответила телеведущему так, как умеет лучше всего, в стихах.

Владимир Рудольфович, точно к нам? У нас ведь погода, так скажем, капризна.

— На меня жители Екатеринбурга подали жалобу в центр по борьбе с экстремизмом.

— Да вроде бы все уладилось, даже снимают на время завесы.

— Давайте, бесы, кучкуйтесь, с радостью, коль судьба моя изгонять из вас бесов.

Далее Александра Аксенова продолжает разговор с телеведущим, спрашивая, как он собирается спасать горожан. В итоге, Соловьев принимает серьезное решение.

— Вы точно летите? Обидела город — вот эта вся болтовня.
Тем более, вроде народ расколот.

— Гоняю, гонял и буду гонять!

Чем закончилась условная дуэль, смотрите в нашем видеоролике:
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, Александра Аксенова, Владимир Соловьев
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