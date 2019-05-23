Свердловчанка притворилась спящей, чтобы отпугнуть приставов

Жительница Алапаевска должна была отдавать четверть своей зарплаты на содержание сына. Три года она избегала этих трат и накопила долг в 200 тысяч рублей. Судебный пристав составил протокол об административном нарушении , но должница в суд так и не явилась , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Ее пошли искать. Приставы пришли в квартиру женщины , она открыла дверь , но вернулась в кровать и притворилась спящей. Ее все же удалось разбудить и доставить в суд. Теперь ей придется ответить за неуплату алиментов.

На приеме у приставов должник говорил

что ему нечем платить и имущества для взыскания тоже нет. Но

как оказалось

екатеринбуржец приехал на прием на отечественном автомобиле. Алиментщик припарковал его на соседней улице от районного отдела судебных приставов. Даже когда машину арестовали

мужчина сделал вид

что это не его автомобиль

и только после прибытия эвакуатора отдал ключи и документы.