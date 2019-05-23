Свердловчанка отсудила у покупателя квартиры всю мебель
17:24, 23 Май 2019
Суд оставил мужчине плиту и душевую кабинку.
Жительница Алапаевска решила продать квартиру через интернет. Стоимость без мебели она оценила в 1,3 миллиона, с мебелью — 1,8 миллиона. Через полгода покупатель нашелся. Мебель он решил не покупаль, поэтому договор оформили на 1,3 миллиона рублей. Женщина приехала за вещами через несколько дней, но новый собственник не стал их отдавать. После этого она написала заявление в полицию. Участковый осмотрел квартиру, но не стал возбуждать уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного суда.
Женщина решила восстановить справедливость и подала иск в Алапаевский суд. Там она потребовала вернуть свой кухонный гарнитур, холодильник, микроволновку, газовую плиту, вытяжку, кровть, телевизор, душевую кабинку, шкаф, водонагреватель, стиральную машинку. А также — оплатить 20 тысяч на расходы представителя и госпошлину в 5,3 тысячи рублей. Суд ее требования удовлетворил, уменьшив расходы на адвоката до десяти тысяч. Новый собственник не согласился и подал апелляцию в областной суд, чтобы оставить микроволновку, холодильник, душевую кабинку и стиральную машинку. Он уверял, что купил все это. Суд пересмотрел решение и оставил новому владельцу плиту и душ (так как квартира, согласно договора, все же должна быть оборудована для проживания).
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