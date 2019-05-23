Свердловчанка отсудила у покупателя квартиры всю мебель

Жительница Алапаевска решила продать квартиру через интернет. Стоимость без мебели она оценила в 1,3 миллиона , с мебелью — 1,8 миллиона. Через полгода покупатель нашелся. Мебель он решил не покупаль , поэтому договор оформили на 1,3 миллиона рублей. Женщина приехала за вещами через несколько дней , но новый собственник не стал их отдавать. После этого она написала заявление в полицию. Участковый осмотрел квартиру , но не стал возбуждать уголовное дело , сообщили в пресс-службе областного суда.



