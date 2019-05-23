Сотка земли в Свердловской области подорожала на 22%

За год сотка земли на территории Свердловской области подорожала на 22%. Теперь такая площадь стоит в среднем 52,6 тысячи рублей. На территории города цены на землю остались почти на прежнем уровне — до 86 тысячи рублей за сотку , выяснили аналитики N1.ru. Причем количество предложений тоже увеличилось на 15%. Самыми популярными направлениями стали Белоярский и Сысертский районы.



