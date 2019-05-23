Сотка земли в Свердловской области подорожала на 22%
13:13, 23 Май 2019
Сейчас в регионе есть три тысячи предложений по продаже земли.
За год сотка земли на территории Свердловской области подорожала на 22%. Теперь такая площадь стоит в среднем 52,6 тысячи рублей. На территории города цены на землю остались почти на прежнем уровне — до 86 тысячи рублей за сотку, выяснили аналитики N1.ru. Причем количество предложений тоже увеличилось на 15%. Самыми популярными направлениями стали Белоярский и Сысертский районы.
Всего в регионе сейчас продают около трех тысяч участков — на тысячу меньше, чем в славный 2017 год. Рост цен связывают с увеличением числа дорогих предложений за пределами города. Самый дорогой участок сейчас продается в промзоне рядом с аэропортом Кольцово. За 1140 соток здесь придется заплатить 456 миллионов рублей. А живописный участок на озере Таватуй обойдется в 63 миллиона рублей. 64 сотки — для хорошего загородного дома.
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