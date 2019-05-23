Шесть тысяч екатеринбуржцев высказались по храму святой Екатерины
10:45, 23 Май 2019
Мэрия все еще продолжает собирать варианты размещения собора.
В мэрию Екатеринбурга поступило уже 5,9 тысячи сообщений с предложениями по размещению храма святой Екатерины. Сбор мнений продолжат до 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте, сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя, телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов, должен состояться опрос, который наконец определит, где должен стоять собор.
После публикации результатов опроса ВЦИОМ, губернатор Евгений Куйвашев решил исключить из списка вариантов сквер у Драмтеатра. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — написал глава региона. Напомним, исследование показало, что 74% екатеринбуржцев против этой площадки. Мэр Александр Высокинский рассказывал, что самыми популярными вариантами (без сквера) являются отвергнутый проект храма-на-воде, сквер у метро «Динамо» и площадка на месте заброшенной гостиницы «Дели». Все варианты опубликуют в течение недели.
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