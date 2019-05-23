Шесть тысяч екатеринбуржцев высказались по храму святой Екатерины

В мэрию Екатеринбурга поступило уже 5,9 тысячи сообщений с предложениями по размещению храма святой Екатерины. Сбор мнений продолжат до 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте , сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя , телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: « Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов , должен состояться опрос , который наконец определит , где должен стоять собор.



