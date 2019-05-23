Семь свердловских школьников будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Семь свердловских выпускников зарегистрировались для сдачи ЕГЭ по китайскому языку. Этот предмет добавился к перечню иностранных языков только в 2019 году. Кроме него ЕГЭ можно будет сдать по английскому , немецкому , французскому и испанскому. Шесть свердловских первопроходцев заканчивают школу в Екатеринбурге , один — в Сысерти. ЕГЭ по китайскому языку состоит из устной и письменной части. На первый этап дается 12 минут. Оценивать учеников будет предметная комиссия.



