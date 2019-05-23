Семь свердловских школьников будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
17:52, 23 Май 2019
Предмет ввели для сдачи только в этом году и он уже обогнал испанский.
Семь свердловских выпускников зарегистрировались для сдачи ЕГЭ по китайскому языку. Этот предмет добавился к перечню иностранных языков только в 2019 году. Кроме него ЕГЭ можно будет сдать по английскому, немецкому, французскому и испанскому. Шесть свердловских первопроходцев заканчивают школу в Екатеринбурге, один — в Сысерти. ЕГЭ по китайскому языку состоит из устной и письменной части. На первый этап дается 12 минут. Оценивать учеников будет предметная комиссия.
Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ в Свердловской области остается английский язык. На втором месте — немецкий, который сдают по 400 человек, еще сто уральцев выбирают французский. Испанский выбирают только 1-2 человека.
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Новое и интересное
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.