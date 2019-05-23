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Семь свердловских школьников будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

17:52, 23 Май 2019
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Фото: pixabay
Предмет ввели для сдачи только в этом году и он уже обогнал испанский. 
Семь свердловских выпускников зарегистрировались для сдачи ЕГЭ по китайскому языку. Этот предмет добавился к перечню иностранных языков только в 2019 году. Кроме него ЕГЭ можно будет сдать по английскому, немецкому, французскому и испанскому. Шесть свердловских первопроходцев заканчивают школу в Екатеринбурге, один — в Сысерти. ЕГЭ по китайскому языку состоит из устной и письменной части. На первый этап дается 12 минут. Оценивать учеников будет предметная комиссия.

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ в Свердловской области остается английский язык. На втором месте — немецкий, который сдают по 400 человек, еще сто уральцев выбирают французский. Испанский выбирают только 1-2 человека.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Китай, Екатеринбург, Свердловская область , школа, ЕГЭ
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