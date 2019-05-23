Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

08:45, 23 Май 2019
img_9278_result.jpg
Фото: ЕТВ
Ограничения, которые год назад ввел директор ГБУ Артур Зиганшин, оказались незаконными.
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле. Выяснилось, что-то, за что год боролся директор ГБУ «Шарташский лесопарк» Артур Зиганшин, не совсем законно — у дороги в рекреационной зоне все еще статус общего пользования, а значит по ней могут свободно передвигаться машины.

Единственное, что реально заметно за год деятельности ГБУ, то есть запрет на проезд автомобилей, оказалось под угрозой. Но Зиганшин не теряет надежды исправить ситуацию. Об этом он рассказал в своем Facebook:
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Главе Екатеринбурга А. Г. Высокинскому направлено письмо с просьбой скорейшего принятия постановления о снятии статуса «дорога общего пользования» с ул. Отдыха и ул. Пески, находящихся на территории ООПТ областного значения «Шарташский лесной парк», в связи с началом работ по благоустройству лесопарка, со строительством велопешеходной дорожки с инженерной инфраструктурой, а также в целях безопасности отдыхающих на территории лесного парка.
Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
В игре равных «Урал» уступил Кубок России «Локомотиву»
Екатеринбургский клуб, проиграв 0:1, вновь не смог пробиться в Лигу Европы.
Напомним, Артур Зиганшин стал главой ГБУ «Шарташский лесопарк» в марте 2018 года. С тех пор в парке не произошло примерно ничего, кроме того, что туда перестали пускать машины, а въезд стали охранять казаки (оказалось, что это незаконно), и съехали некоторые арендаторы и захватчики земель. Еще у лесопарка появилась своя айдентика. О том, когда начнется благоустройство, обещанное губернатором Куйвашевым в августе 2017 года, неизвестно. Проект, который ГБУ пыталось согласовать с общественностью, вызвал много вопросов.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, Шарташский лесопарк, Шарташ, Екатеринбург, Артур Зиганшин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Парковый дефект-2: Парад достижений
Городские истории
Парковый дефект-2: Парад достижений
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
23 мая в 19:30
С Татьяна Самойлова
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова