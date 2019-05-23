Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
08:45, 23 Май 2019
Ограничения, которые год назад ввел директор ГБУ Артур Зиганшин, оказались незаконными.
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле. Выяснилось, что-то, за что год боролся директор ГБУ «Шарташский лесопарк» Артур Зиганшин, не совсем законно — у дороги в рекреационной зоне все еще статус общего пользования, а значит по ней могут свободно передвигаться машины.
Единственное, что реально заметно за год деятельности ГБУ, то есть запрет на проезд автомобилей, оказалось под угрозой. Но Зиганшин не теряет надежды исправить ситуацию. Об этом он рассказал в своем Facebook:
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Главе Екатеринбурга А. Г. Высокинскому направлено письмо с просьбой скорейшего принятия постановления о снятии статуса «дорога общего пользования» с ул. Отдыха и ул. Пески, находящихся на территории ООПТ областного значения «Шарташский лесной парк», в связи с началом работ по благоустройству лесопарка, со строительством велопешеходной дорожки с инженерной инфраструктурой, а также в целях безопасности отдыхающих на территории лесного парка.
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Напомним, Артур Зиганшин стал главой ГБУ «Шарташский лесопарк» в марте 2018 года. С тех пор в парке не произошло примерно ничего, кроме того, что туда перестали пускать машины, а въезд стали охранять казаки (оказалось, что это незаконно), и съехали некоторые арендаторы и захватчики земель. Еще у лесопарка появилась своя айдентика. О том, когда начнется благоустройство, обещанное губернатором Куйвашевым в августе 2017 года, неизвестно. Проект, который ГБУ пыталось согласовать с общественностью, вызвал много вопросов.
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