Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

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Единственное , что реально заметно за год деятельности ГБУ , то есть запрет на проезд автомобилей , оказалось под угрозой. Но Зиганшин не теряет надежды исправить ситуацию. Об этом он рассказал в своем Facebook:

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле. Выяснилосьчто-тоза что год боролся директор ГБУШарташский лесопарк» Артур Зиганшинне совсем законно — у дороги в рекреационной зоне все еще статус общего пользованияа значит по ней могут свободно передвигаться машины.