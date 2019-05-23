Православные активисты предложили провести опрос в ТЦ Екатеринбурга
12:50, 23 Май 2019
Расположение храма святой Екатерины обсуждают в мэрии.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проводит встречу с активными защитниками строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Это симметричное субботнему мероприятие — глава города собирает основные вопросы от православных активистов.
Первым в повестке было обсуждение технических подробностей будущего опроса, который должен показать, где на самом деле большинство жителей Екатеринбурга хотят видеть храм святой Екатерины. И после того, как у мэра спросили о видеонаблюдении, активисты начали предлагать, где можно проводить этот опрос. Одним из первых были предложены ТЦ Екатеринбурга — там наибольшая проходимость, а значит высказать свою волю смогут многие.
Эта идея не вызвала сильного протеста у Александра Высокинского, но он напомнил, что у владельцев ТЦ другой бизнес, и толпы людей могут их смутить. Впрочем, «нужно договариваться», — заключил мэр.
Также среди предложений были храмы (тут Высокинский попросил «не устраивать провокаций»), школы (как на выборах) и университеты. Пока что к единому мнению активисты не пришли. Известно только, что точек опроса будет по 3-4 в каждом районе, там будет установлено видеонаблюдение. Принимать участие в опросе смогут только жители Екатеринбурга, которые достигли 18-летнего возраста.
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