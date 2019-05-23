Православные активисты предложили провести опрос в ТЦ Екатеринбурга





Первым в повестке было обсуждение технических подробностей будущего опроса , который должен показать , где на самом деле большинство жителей Екатеринбурга хотят видеть храм святой Екатерины. И после того , как у мэра спросили о видеонаблюдении , активисты начали предлагать , где можно проводить этот опрос. Одним из первых были предложены ТЦ Екатеринбурга — там наибольшая проходимость , а значит высказать свою волю смогут многие.





Эта идея не вызвала сильного протеста у Александра Высокинского , но он напомнил , что у владельцев ТЦ другой бизнес , и толпы людей могут их смутить. Впрочем, « нужно договариваться», — заключил мэр.





Также среди предложений были храмы ( тут Высокинский попросил « не устраивать провокаций»), школы ( как на выборах) и университеты. Пока что к единому мнению активисты не пришли. Известно только , что точек опроса будет по 3-4 в каждом районе , там будет установлено видеонаблюдение. Принимать участие в опросе смогут только жители Екатеринбурга , которые достигли 18-летнего возраста.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проводит встречу с активными защитниками строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Это симметричное субботнему мероприятие — глава города собирает основные вопросы от православных активистов.