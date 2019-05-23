Отец Максим Миняйло нашел причину поражения «Урала» в Кубке России
13:09, 23 Май 2019
Во всем виноват протест против строительства храма святой Екатерины.
Во время сегодняшней встречи православных активистов и мэра Александра Высокинского слово взял настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. После большой речи священник неожиданно связал вчерашний проигрыш футбольного «Урала» в финале Кубка России и протестов в Екатеринбурге. По его мнению, причиной этому стало гражданское противостояние из-за строительства храма святой Екатерины.
Приводим отрывок из речи Максима Миняйло:
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Максим Миняйло
Вчера Урал проиграл. Он и не мог выиграть вчера, это мое мнение. Потому что выигрывает победный дух, выигрывает консолидация. Выигрывает народ, а не две стороны гражданского противостояния. Мой сын плакал вчера, потому что он в этом же «Урале» в самой маленькой команде в настоящей майке играет. И мне тяжело было его успокоить — мне тяжело ему пока объяснить, почему это произошло. Но я сам понимаю, что новые победы в нашем городе, в спорте, в культурной жизни, религиозной возможны только тогда, когда мы преодолеем этот сильнейший внутренний кризис разделения.
Напомним, «Урал» во второй раз за историю клуба вышел в финал Кубка России и во второй же раз проиграл «Локомотиву». Как это было, читайте здесь.
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