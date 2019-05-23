Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Отец Максим Миняйло нашел причину поражения «Урала» в Кубке России

13:09, 23 Май 2019
dsc_0189.JPG
Отец Максим Миняйло в сквере у Драмтеатра
Фото: ЕТВ
Во всем виноват протест против строительства храма святой Екатерины.
Во время сегодняшней встречи православных активистов и мэра Александра Высокинского слово взял настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. После большой речи священник неожиданно связал вчерашний проигрыш футбольного «Урала» в финале Кубка России и протестов в Екатеринбурге. По его мнению, причиной этому стало гражданское противостояние из-за строительства храма святой Екатерины.

Приводим отрывок из речи Максима Миняйло:
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Максим Миняйло
Вчера Урал проиграл. Он и не мог выиграть вчера, это мое мнение. Потому что выигрывает победный дух, выигрывает консолидация. Выигрывает народ, а не две стороны гражданского противостояния. Мой сын плакал вчера, потому что он в этом же «Урале» в самой маленькой команде в настоящей майке играет. И мне тяжело было его успокоить — мне тяжело ему пока объяснить, почему это произошло. Но я сам понимаю, что новые победы в нашем городе, в спорте, в культурной жизни, религиозной возможны только тогда, когда мы преодолеем этот сильнейший внутренний кризис разделения.
Максим Миняйло
Напомним, «Урал» во второй раз за историю клуба вышел в финал Кубка России и во второй же раз проиграл «Локомотиву». Как это было, читайте здесь.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Отец Максим Миняйло нашел причину поражения «Урала» в Кубке России»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, протест, сквер у Драмтеатра, ФК "Урал", футбол, спорт, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
23 мая в 19:30
С Татьяна Самойлова
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова