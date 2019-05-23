Отец Максим Миняйло нашел причину поражения «Урала» в Кубке России

Вчера Урал проиграл. Он и не мог выиграть вчера , это мое мнение. Потому что выигрывает победный дух , выигрывает консолидация. Выигрывает народ , а не две стороны гражданского противостояния. Мой сын плакал вчера , потому что он в этом же « Урале» в самой маленькой команде в настоящей майке играет. И мне тяжело было его успокоить — мне тяжело ему пока объяснить , почему это произошло. Но я сам понимаю , что новые победы в нашем городе , в спорте , в культурной жизни , религиозной возможны только тогда , когда мы преодолеем этот сильнейший внутренний кризис разделения.