Общественная палата РФ усомнилась в опросе мэрии по храму-на-драме

Секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев назвал результаты опроса ВЦИОМ по строительству храма святой Екатерины объективными. По его словам , местные власти должны подчиниться им и подобрать другое место для религиозного сооружения. Валерий Фадеев также усомнился в результатах опроса , которые мэрия Екатеринбурга проводила в декабре 2018 года. По его результатам , большинство жителей города поддерживали площадку.





« Местные власти говорили , что будто бы они проводили опрос и большинство считали , что нужно строить храм здесь , в этом месте , в этом сквере. Похоже , это заблуждение , и те упреки , которые мы адресовали местным властям , имели основание. Местные власти должны были более тщательно работать с населением , более серьезно обсуждать эту тему», — заявил Валерий Фадеев.





