Общественная палата РФ усомнилась в опросе мэрии по храму-на-драме
18:19, 23 Май 2019
Валерий Фадеев назвал прошлое исследование мэрии заблуждением.
Секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев назвал результаты опроса ВЦИОМ по строительству храма святой Екатерины объективными. По его словам, местные власти должны подчиниться им и подобрать другое место для религиозного сооружения. Валерий Фадеев также усомнился в результатах опроса, которые мэрия Екатеринбурга проводила в декабре 2018 года. По его результатам, большинство жителей города поддерживали площадку.
«Местные власти говорили, что будто бы они проводили опрос и большинство считали, что нужно строить храм здесь, в этом месте, в этом сквере. Похоже, это заблуждение, и те упреки, которые мы адресовали местным властям, имели основание. Местные власти должны были более тщательно работать с населением, более серьезно обсуждать эту тему», — заявил Валерий Фадеев.
Согласно исследованию ВЦИОМ, против строительства храма выступают только 18% горожан. 58% жителей хотят перенести религиозное сооружение в другое место, еще 14% были готовы согласиться на сквер, если это покажут результаты опроса. На прямой вопрос строить ли храм у Драмтеатра, 74% жителей высказались «против».
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