На Свердловскую область надвигается шторм
15:37, 23 Май 2019
Водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах.
В ближайшие дни в Свердловской области будет бушевать непогода. Так, завтра, 24 мая, в регионе ожидаются сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду.
Водителей просят быть внимательными на загородных трассах и в случае нештатных ситуаций сообщать по номеру дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
При этом ночью 23 мая на некоторых территориях ожидаются заморозки до -6, предупреждают синоптики Уральского гидрометцентра.
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