Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На Свердловскую область надвигается шторм

15:37, 23 Май 2019
mol_1094.jpg
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах.
В ближайшие дни в Свердловской области будет бушевать непогода. Так, завтра, 24 мая, в регионе ожидаются сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными на загородных трассах и в случае нештатных ситуаций сообщать по номеру дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

При этом ночью 23 мая на некоторых территориях ожидаются заморозки до -6, предупреждают синоптики Уральского гидрометцентра.
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «На Свердловскую область надвигается шторм»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, шторм, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
23 мая в 19:30
С Татьяна Самойлова
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.