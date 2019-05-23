На Свердловскую область надвигается шторм

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« Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.



При этом ночью 23 мая на некоторых территориях ожидаются заморозки до -6 , предупреждают синоптики Уральского гидрометцентра. Водителей просят быть внимательными на загородных трассах и в случае нештатных ситуаций сообщать по номеру дежурно-диспетчерской службыУралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

В ближайшие дни в Свердловской области будет бушевать непогода. Такзавтра24 маяв регионе ожидаются сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду.