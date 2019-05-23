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Курировать свердловскую молодежную политику будет чемпионка мира

11:35, 23 Май 2019
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Фото: ekburg.ru
Ольга Котлярова перешла на работу в региональное правительство.

Бронзовую медалистку олимпиады в Сиднее Ольгу Котлярову назначили заместителем директора департамента молодежной политики Свердловской области. «Не без волнения приступаю к работе. Как только организационно погружусь в процессы, буду готова к диалогу со всеми заинтересованными в развитии молодежной политики людьми и организациями», — сообщила она на своей странице в Facebook.

Завершив спортивную карьеру, Ольга Котлярова была директором благотворительного фонда «Свои дети» и членом общественной палаты Свердловской области, работала первым заместителем министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Последним местом ее работы был информационно-аналитический департамент мэрии Екатеринбурга, но ее должность сократили 15 мая.

Ранее департамент молодежной политики возглавляла Ольга Глацких. После скандала с ее высказыванием про «Государство не просило вас рожать», ей пришлось уволиться. Департамент молодежной политики стал частью министерства образования.

От заката до забора
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , департамент молодежной политики, Ольга Котлярова
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