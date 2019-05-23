Кремль отказался от участия в судьбе храма святой Екатерины
14:57, 23 Май 2019
Дмитрий Песков заявил, что в конфликте должны разбираться региональные и городские власти.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ по храму святой Екатерины (74% жителей высказались против площадки в сквере). «Опрос есть опрос. В настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал. Уже как дальше будут приниматься решения, здесь мы не можем вмешиваться», — заявил он. Песков также повторил слова президента о том, что разрешение конфликта — это прерогатива региональных и городских властей.
На четвертый день протестов в Екатеринбурге, в ситуацию вмешался Владимир Путин. Он посоветовал городским властям провести опрос, чтобы определить место строительства храма. Мэрия Екатеринбурга будет собирать варианты его размещения до 30 мая. Потом проведут опрос. На в пресс-службе мэрии озвучили вариант, что он будет поквартирным. Конкретных дат пока нет, список с шестью вариантами мэр обещал согласовать с инвесторами и РПЦ. Вся ситуация может растянуться на месяц. Строительство на площадке у Драмтеатра заморозили: убрали забор и всю технику.
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