Кремль отказался от участия в судьбе храма святой Екатерины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ по храму святой Екатерины ( 74% жителей высказались против площадки в сквере). « Опрос есть опрос. В настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину , которую он продемонстрировал. Уже как дальше будут приниматься решения, здесь мы не можем вмешиваться», — заявил он. Песков также повторил слова президента о том , что разрешение конфликта — это прерогатива региональных и городских властей.

На четвертый день протестов в Екатеринбурге , в ситуацию вмешался Владимир Путин. Он посоветовал городским властям провести опрос , чтобы определить место строительства храма. Мэрия Екатеринбурга будет собирать варианты его размещения до 30 мая. Потом проведут опрос. На в пресс-службе мэрии озвучили вариант , что он будет поквартирным. Конкретных дат пока нет , список с шестью вариантами мэр обещал согласовать с инвесторами и РПЦ. Вся ситуация может растянуться на месяц. Строительство на площадке у Драмтеатра заморозили: убрали забор и всю технику.