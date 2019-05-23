Дети уральских олигархов попали в рейтинг наследников Forbes
12:52, 23 Май 2019
Выше всего в списке оказалась дочь гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Дети уральских олигархов попали в рейтинг самых богатых наследников по версии журнала Forbes. Восьмую строчку заняла дочь гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария. Ее наследство на сегодня составляет 4,6 миллиарда долларов. Известно, что девушка окончила Ломоносовскую школу в Подмосковье с золотой медалью. Сейчас она учится на экономическом факультете московской Высшей школы экономики.
На 20 строчке рейтинга оказался сын директора Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр. Его наследство насчитывает 2,3 миллиарда долларов. Сейчас Александр Пумпянский живет в Женеве с женой и двумя детьми. Бизнес отца ему интересен — он входит в советы директоров «Синары» и ТМК, возглавляет совет СКБ-банка, занимается развитием группы СКБ.
Сколько зарабатывают уральские олигархи и какие позиции занимают в рейтинге Forbes, читайте здесь.
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