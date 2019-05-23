Дети уральских олигархов попали в рейтинг наследников Forbes

Дети уральских олигархов попали в рейтинг самых богатых наследников по версии журнала Forbes. Восьмую строчку заняла дочь гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария. Ее наследство на сегодня составляет 4,6 миллиарда долларов. Известно , что девушка окончила Ломоносовскую школу в Подмосковье с золотой медалью. Сейчас она учится на экономическом факультете московской Высшей школы экономики.





На 20 строчке рейтинга оказался сын директора Трубной металлургической компании и группы « Синара» Дмитрия Пумпянского Александр. Его наследство насчитывает 2,3 миллиарда долларов. Сейчас Александр Пумпянский живет в Женеве с женой и двумя детьми. Бизнес отца ему интересен — он входит в советы директоров « Синары» и ТМК , возглавляет совет СКБ-банка , занимается развитием группы СКБ.



