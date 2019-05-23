«Показал свое истинное лицо»: иностранные СМИ — о Екатеринбурге
10:18, 23 Май 2019
Зарубежные журналисты воспринимают протесты как восстание против власти.
Иностранные издания продолжают освещать тему протестов в сквере Екатеринбурга. В испанской газете El País вышел материал под заголовком: «Акция протеста в российском городе Екатеринбурге: урок или предупреждение?». Они сделали главным героем проект собора, который столкнулся с «мобилизованными гражданами и неуклюжими замкнутыми властями». В издании рассказали, что изначально местные олигархи хотели подарить городу храм-на-воде, но столкнулись с лидерами общественного мнения. Журналисты даже верно рассказали о том, что появился проект храма в сквере, и местные депутаты перевели земли в статус религиозного назначения.
«В течение трех дней вокруг забора шла борьба, часть конструкций оказалась на дне пруда; были подкрепления полиции, слезоточивый газ, ушибы и аресты», — пишет El País. Далее журналисты рассказывают, что защитников сквера поддерживали по всей стране, а Красноярск отказался от строительства храма в сквере. После консультацию властям дал Владимир Путин.
«Вместо агентов с дубинками и шлемами сквер был заполнен бутербродами и маффинами от Фонда святой Екатерины, принадлежавшего благочестивым олигархам и крупным контингентам православных, готовых спорить с защитниками общественного пространства», — говорится в издании.
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Далее происходящее в Екатеринбурге анализирует политолог Сергей Мошкин. «Появление силачей школы боевых искусств способствовало эскалации напряженности.Также этому способствовал тон, которым местные власти получили в начале прошлой недели группу активистов, выбранных для предполагаемого диалога», — говорится в статье. Далее политолог говорит об Алексее Навальном и о том, что местные власти считали его организатором конфликта.
«Эта акция показала, что, несмотря на 20-летний жесткий режим имитации демократии, граждане сохраняли чувство собственного достоинства, свое стремление к свободе и, прежде всего, свое желание услышать и уважать свое мнение». Заканчивается все загадочно: «Екатеринбург показал свое истинное лицо».
Жизнь и смерть храма
Какова история собора святой Екатерины и был ли он «сердцем города»?
О новой форме социального восстания в Екатеринбурге говорится и в немецком издании Neue Zürcher Zeitung. «Это больше, чем местный фарс», — пишут журналисты.
«Попытка губернатора Евгения Куйвашева скомпрометировать противников и сторонников строительства церкви не удалась. Политика и церковь не были готовы к другому месту. В конце концов, должен был вмешаться президент», — говорится в материале. Журналисты заметили, что среди протестующих почти не было «безбожников». В материале также говорится, что власти искали внешнего провокатора, но это оказалось не так.
«Бессилие политической системы очевидно: нет ни заслуживающих доверия институтов, которые могли бы выступать в качестве арбитров, ни заслуживающих доверия политиков, которые могли бы направить протест», — говорится материале.
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