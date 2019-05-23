« Акция протеста в российском городе Екатеринбурге: урок или предупреждение?». Они сделали главным героем проект собора , который столкнулся с « мобилизованными гражданами и неуклюжими замкнутыми властями». В издании рассказали , что изначально местные олигархи хотели подарить городу храм-на-воде , но столкнулись с лидерами общественного мнения. Журналисты даже верно рассказали о том , что появился проект храма в сквере , и местные депутаты перевели земли в статус религиозного назначения. Иностранные издания продолжают освещать тему протестов в сквере Екатеринбурга. В испанской газете El País вышел материал под заголовком:». Они сделали главным героем проект соборакоторый столкнулся смобилизованными гражданами и неуклюжими замкнутыми властями». В издании рассказаличто изначально местные олигархи хотели подарить городу храм-на-водено столкнулись с лидерами общественного мнения. Журналисты даже верно рассказали о томчто появился проект храма в сквереи местные депутаты перевели земли в статус религиозного назначения.





« В течение трех дней вокруг забора шла борьба , часть конструкций оказалась на дне пруда; были подкрепления полиции , слезоточивый газ , ушибы и аресты», — пишет El País. Далее журналисты рассказывают , что защитников сквера поддерживали по всей стране , а Красноярск отказался от строительства храма в сквере. После консультацию властям дал Владимир Путин.



