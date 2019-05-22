Жители просят присвоить Уралмашу статус исторического поселения
16:35, 22 Май 2019
Это позволит присвоить каждому дому статус памятника. Обсуждать идею будут в музее истории Екатеринбурга.
Жители Уралмаша обсудят будущее своего района в рамках симпозиума «Искусство в городе: теория, практика, управление». Знаменитой части города хотят присвоить статус исторического поселения. Других районов с таким статусом пока нет, но он помог бы сохранить архитектуру исторического района в изначальном виде. Каждый дом Уралмаша автоматически стал бы памятником культурного наследия, а новые здания будут создавать по утвержденным правилам. Жителям тоже придется придерживаться определенных ограничений.
Идею о присвоении особого статуса выдвинула инициативная группа жителей Уралмаша. На семинаре в музее истории Екатеринбурга, 23 мая, они представят результаты опроса жителей. Чтобы запустить процесс, нужна экспертная работа, помощь мэрии и управления госохраны. Обсуждение начнется в 16:45. А в 19:00 студенты ЕАСИ устроят перформанс «На руинах „Темпа“».
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