Жители просят присвоить Уралмашу статус исторического поселения

Жители Уралмаша обсудят будущее своего района в рамках симпозиума « Искусство в городе: теория , практика , управление». Знаменитой части города хотят присвоить статус исторического поселения. Других районов с таким статусом пока нет , но он помог бы сохранить архитектуру исторического района в изначальном виде. Каждый дом Уралмаша автоматически стал бы памятником культурного наследия , а новые здания будут создавать по утвержденным правилам. Жителям тоже придется придерживаться определенных ограничений.



