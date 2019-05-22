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За I квартал в Свердловской области ввели меньше жилья, чем в 2018

14:47, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Самым продуктивным месяцем оказался март.
За первый квартал 2019 года в Свердловской области ввели 333,9 тысяч квадратных метров жилья в многоквартиников и еще 197,1 — в индивидуальной застройке, что меньше, чем за такой же период в 2018 году, на 18,5% и 33,2% соответственно.

В январе многоквартирники вводили меньше на 33,4%, а в феврале — на 69,4%. При этом самым продуктивным месяцем для таких домов оказался март — тогда их ввели в эксплуатацию даже чуть больше, чем в 2018 году (+1,6%), сообщает Свердловскстат. Впрочем, следующий за ним апрель опять оказался провальным — 69,2% от показателей 2018 года.

В индивидуальной жилой застройке больше всего жилья ввели в марте, но все еще меньше, чем в 2018 году (на 18,7%), в январе и феврале также отмечался спад — 48,7% и 66,3% соответственно. Зато в апреле индивидуальная застройка стала интенсивнее — в этот месяц ввели на 46% больше, чем за тот же период в 2018 году.
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Авторы:
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Теги:
Общество, Свердловскстат, недвижимость, жилье, строительство, Свердловская область , Екатеринбург
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