За четыре месяца под колеса попали 268 свердловских пешеходов

В Свердловской области пешеходы стали в три раза чаше нарушать правила дорожного движения. С начала 2019 года под колеса попали 268 человек , 20 из них погибли. В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили , что половину пешеходов сбили по их вине. Чаще всего они перебегают дорогу в неположенном месте и игнорируют сигналы светофора. Водители также не всегда предоставляют преимущество пешеходам.



