За четыре месяца под колеса попали 268 свердловских пешеходов
11:49, 22 Май 2019
Половина из них сами нарушили правила.
В Свердловской области пешеходы стали в три раза чаше нарушать правила дорожного движения. С начала 2019 года под колеса попали 268 человек, 20 из них погибли. В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что половину пешеходов сбили по их вине. Чаще всего они перебегают дорогу в неположенном месте и игнорируют сигналы светофора. Водители также не всегда предоставляют преимущество пешеходам.
Во время рейда в Ивделе нарушения автомобилистов фиксировали на камеру. В ответ водители заявляли, что не заметили пешехода или думали, что он слишком далеко. За несколько часов сотрудники ГИБДД составили 18 административных протокола: семь — на водителей, 11 — на пешеходов. Всех участников дорожного движения просят быть внимательнее, перечитать ПДД и не рисковать.
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