В Екатеринбурге пройдет фестиваль бездомных животных
17:14, 22 Май 2019
Фото с питомцем из приюта может стать частью фотовыставки.
В Екатеринбурге с 31 мая стартует фестиваль, посвященный бездомным животным и их спасителям. В приютах организуют дни открытых дверей, чтобы подыскать хозяев и призвать людей к серьезному отношению к кошкам и собакам.
Официальное открытие фестиваля в Екатеринбурге пройдет в баре «Однерка». Там организуют фотовыставку бездомных питомцев и их новых хозяев. Поучаствовать могут все желающие. Для этого нужно разместить в соцсетях фото животным из приюта и поставить хэштег #РеальныйСупергерой. Продлятся мероприятия две недели. Расписание появится ближе к дате.
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Яндекс и компания Purina запустили в Екатеринбурге платформу по поиску домашних питомцев. Разработка поможет оповестить о пропаже как можно больше людей и отыскать животное в кратчайшие сроки. Воспользоваться сервисом могут как люди, которые потеряли любимца, так и те, кто его нашел, сообщили создатели платформы. Рассказать о пропаже домашнего животного можно здесь.
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