В Екатеринбурге пройдет фестиваль бездомных животных 

В Екатеринбурге с 31 мая стартует фестиваль, посвященный бездомным животным и их спасителям. В приютах организуют дни открытых дверей, чтобы подыскать хозяев и призвать людей к серьезному отношению к кошкам и собакам.

Официальное открытие фестиваля в Екатеринбурге пройдет в баре «Однерка». Там организуют фотовыставку бездомных питомцев и их новых хозяев. Поучаствовать могут все желающие. Для этого нужно разместить в соцсетях фото животным из приюта и поставить хэштег #РеальныйСупергерой. Продлятся мероприятия две недели. Расписание появится ближе к дате.