Ученые УрФУ предсказали следующий ледниковый период
10:06, 22 Май 2019
Математики проследили изменения климата и поняли, что глобальное потепление не поможет Уралу.
Ученые УрФУ принесли нерадостные вести: глобальное потепление запустило обратный процесс и Землю ожидает резкое похолодание. Математики составили модель изменения климата и выяснили, что это произойдет из-за притока пресной воды в океан. Плотность воды за счет этого уменьшится, потоки теплой воды ослабнут (Гольфстрим уже не тот), циркуляция нарушится. Сначала климат изменится в Северной Америке и Европе, а потом и во всем мире. Также ученые отмечают рост ледника Якобсхавн в Западной Гренландии, причиной чего, вероятно, стало охлаждение океанических вод в заливе Диско.
Прогнозы ученые УрФУ составляют, анализируя данные температуры Мирового океана, объемов углекислого газ и растительности в атмосфере, а также массы континентальных льдов. Температура на Земле уже стала слишком резко меняться, сообщили в пресс-службе университета.
«Вырубкой лесов, повышением уровня углекислого газа человек накладывает возмущения на процессы, заложенные природой. Однажды мы можем добавить столько, что мало не покажется. И когда перейдем точку невозврата, возникнет угроза существованию животных и человека», — считает профессор Дмитрий Александров. Однако точно определить, когда наступит следующий Ледниковый период, ученые пока не могут. Математики пытаются смоделировать динамику эволюции арктического льда. На это они потратили грант научного фонда.
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