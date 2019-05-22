Ученые УрФУ предсказали следующий ледниковый период

Ученые УрФУ принесли нерадостные вести: глобальное потепление запустило обратный процесс и Землю ожидает резкое похолодание. Математики составили модель изменения климата и выяснили , что это произойдет из-за притока пресной воды в океан. Плотность воды за счет этого уменьшится , потоки теплой воды ослабнут ( Гольфстрим уже не тот), циркуляция нарушится. Сначала климат изменится в Северной Америке и Европе , а потом и во всем мире. Также ученые отмечают рост ледника Якобсхавн в Западной Гренландии , причиной чего , вероятно , стало охлаждение океанических вод в заливе Диско.





Прогнозы ученые УрФУ составляют , анализируя данные температуры Мирового океана , объемов углекислого газ и растительности в атмосфере , а также массы континентальных льдов. Температура на Земле уже стала слишком резко меняться , сообщили в пресс-службе университета.



