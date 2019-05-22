Свердловского главврача оштрафуют за пациентов, ползающих по лестнице

Свердловская прокуратура завершила проверку в больнице Первоуральска, где пенсионерке с переломом пришлось ползком взбираться по лестнице. В травмпункте на втором этаже нашли несколько нарушений. Кнопка вызова персонала не была обозначена табличкой «Инвалид», указатели не соответствовали правилам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После проверки в 2015 году в больнице был установлен лифт, но его не эксплуатировали из-за отсутствия обученного персонала. Теперь специалисты появились, но их так и не допустили до пользования подъемником. Прокуратура усмотрела в действиях руководства больницы уклонение от требований обеспечить доступ инвалидов к больнице. Главврачу грозит небольшой штраф в три тысячи рублей.

В апреле в соцсетях появилось видео, как пенсионерка с больной ногой ползком спускается по лестнице. Авторы видео пояснили, что в травмпункте не работает лифт и многим пациентм приходится так перемещаться по учреждению.