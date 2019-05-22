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Свердловские энергетики заплатат 120 тысяч за игнорирование аммиака

12:13, 22 Май 2019
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Фото: pixabay
На насосной станции «Т-плюс» не требовали проходить медосмотр и навлекли гнев трудовой инспекции.

Свердловский филиал компании «Т-плюс» оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Во время проверки трудовая инспекция выяснила, что машинистка насосных установок вдыхает аммиак и дигидросульфид. Работодателю не было до этого дела: на медосмотры не отправляли, справки о трудоспособности не требовали, сообщили в пресс-службе областного суда. Специалисты ведомства составили административный протокол, согласно которому компания должны была выплатить штраф в 120 тысяч рублей. Ленинский районный суд уменьшил сумму до 110 тысяч.

Представители компании подали апелляцию в областной суд и потребовали прекратить производство, в котором якобы не было состава правонарушения. Защитники считали, что на работа на производственной площадке безопасна, так как концентрация веществ ниже допустимой. Суд с доводами не согласился: о химических факторах не было не было указано даже в карте оценки условий труда. Компании придется заплатить штраф.

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Мария Войнакова
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Теги:
Общество, облсуд, Т-Плюс, Свердловская область
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