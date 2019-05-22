Результаты ВЦИОМ: 74% екатеринбуржцев отвергли храм в сквере
18:37, 22 Май 2019
Оказалось, что половина жителей города вообще не знает о планах по строительству собора святой Екатерины.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма святой Екатерины. Против строительства религиозного сооружения в целом выступают только 18% горожан. Далее участников исследования спросили о месте размещения храма: 58% опрошенных посчитали сквер у Драмтеатра неудачным местом, поддержали площадку только 7%. Еще 14% горожан считают, что храм можно разместить и в сквере, но только после учета общественного мнения. На прямой вопрос: строить ли храм в сквере, 10% жителей высказались «за» и 74% «против». Опрос также показал, что 49% горожан не видели проект и не знают о планах по строительству храма.
Жизнь и смерть храма
Какова история собора святой Екатерины и был ли он «сердцем города»?
Протесты против строительства храма святой Екатерины продолжались неделю. Прекратить противостояние в сквере решили с помощью опроса жителей. Пока что его обстоятельства так и не определили. Отклонили только вариант референдума — на нем нужно будет обеспечить явку 50% (а это невозможно). Параллельно мэрия собирает предложения по месту размещения храма. Пока что запросы обрабатывают, но есть вариант возвращения проекта храм-на-воде.
По результатам опроса фонда «Социум», 55% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. За возведение храма на выбранном месте проголосовали 27% екатеринбуржцев. Остальные — воздержались от принятия решения. Причем, отношение 30% опрошенных к строительству храма ухудшилось после майских протестов.
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