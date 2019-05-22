Результаты ВЦИОМ: 74% екатеринбуржцев отвергли храм в сквере

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма святой Екатерины. Против строительства религиозного сооружения в целом выступают только 18% горожан. Далее участников исследования спросили о месте размещения храма: 58% опрошенных посчитали сквер у Драмтеатра неудачным местом , поддержали площадку только 7%. Еще 14% горожан считают , что храм можно разместить и в сквере , но только после учета общественного мнения. На прямой вопрос: строить ли храм в сквере , 10% жителей высказались « за» и 74% « против». Опрос также показал , что 49% горожан не видели проект и не знают о планах по строительству храма.