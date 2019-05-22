Прокуратура заставила УК Екатеринбурга пересчитать плату за мусор

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С 1 января 2019 года за обращение с ТКО отвечает регоператор « Спецавтобаза», и вывоз мусора перешел в отдельную графу с коммунальными услугами , но УК не исключила эту услугу из строчки « содержание жилья». Из-за этого жители домов платили за мусор дважды , рассказали ЕТВ в прес-службе прокуратуры Свердловской области.





Надзорное ведомство обратило внимание на нарушение закона и выдало « РЭМП-Эльмаш» предписание о перерасчете. УК его сделала , а сотрудника , допустивший ошибку , привлекли к дисциплинарной ответственности.

УКРЭМП-Эльмаша», у которой в управлении находится семь домов в одноименном микрорайоне Екатеринбургапродолжала брать деньги с жителей многоквартирников за вывоз мусоранесмотря на точто в регионе началась реформа.