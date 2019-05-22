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Прокуратура заставила УК Екатеринбурга пересчитать плату за мусор

12:14, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Компания «РЭМП-Эльмаш» продолжала брать с жильцов своих домов деньги даже после того, как за ТКО начали отвечать регоператоры.
УК «РЭМП-Эльмаша», у которой в управлении находится семь домов в одноименном микрорайоне Екатеринбурга, продолжала брать деньги с жителей многоквартирников за вывоз мусора, несмотря на то, что в регионе началась реформа.

С 1 января 2019 года за обращение с ТКО отвечает регоператор «Спецавтобаза», и вывоз мусора перешел в отдельную графу с коммунальными услугами, но УК не исключила эту услугу из строчки «содержание жилья». Из-за этого жители домов платили за мусор дважды, рассказали ЕТВ в прес-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство обратило внимание на нарушение закона и выдало «РЭМП-Эльмаш» предписание о перерасчете. УК его сделала, а сотрудника, допустивший ошибку, привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, город, прокуратура, мусорная реформа, мусор, УК
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