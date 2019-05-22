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Приставы пригрозили лишить прав свердловчанина-должника

10:19, 22 Май 2019
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Фото: pixabay
Житель Белоярского не выплатил дочери 250 тысяч рублей алиментов.
Судебные приставы едва не забрали права у жителя Белоярского поселка, который задолжал несовершеннолетней дочери четверть миллиона рублей — он в течение долгого времени не выплачивал алименты. При этом мужчина нигде официально не работал и утверждал, что денег у него нет, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП.

Позже судебные приставы узнали, что у должника есть тягач Volvo FН, с помощью которого он занимается грузоперевозками и неплохо на этом зарабатывает. Тогда пристав-исполнитель пригрозил ограничить права на управление транспортными средствами.

Чтобы не лишиться дохода, нерадивый отец погасил долг перед своей дочерью.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, алименты, долги, Свердловская область , УФССП, Екатеринбург
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