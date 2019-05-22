Приставы пригрозили лишить прав свердловчанина-должника

,

,

,





Позже судебные приставы узнали , что у должника есть тягач Volvo FН , с помощью которого он занимается грузоперевозками и неплохо на этом зарабатывает. Тогда пристав-исполнитель пригрозил ограничить права на управление транспортными средствами.





Чтобы не лишиться дохода , нерадивый отец погасил долг перед своей дочерью.

Судебные приставы едва не забрали права у жителя Белоярского поселкакоторый задолжал несовершеннолетней дочери четверть миллиона рублей — он в течение долгого времени не выплачивал алименты. При этом мужчина нигде официально не работал и утверждалчто денег у него нетрассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП.