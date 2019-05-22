«Колокол свободы?»: борьбу за сквер в Екатеринбурге могут увековечить
09:31, 22 Май 2019
Защитники площадки предложили поставить памятник протестам и разрушенным религиозным сооружениям, чтобы сохранить мир.
Депутат гордумы Константин Киселев предложил придумать новое имя скверу у Драмтеатра и поставить там памятник, посвященный недельному протесту жителей. «Небольшой колокол Свободы? Небольшая арка? Яблоня за колючим забором? Гитара? Символ мира — голубь? Не знаю, но чувствую, что надо», — написал он на своей странице в Facebook. Депутат считает, что сквер «отстояли» и там точно не будет построен собор святой Екатерины. Поэтому зеленая территория получила «вторую жизнь».
«Восемь дней борьбы за собственное достоинство. Восемь дней за чистый воздух и цветы. Восемь дней за мир и разум. Восемь дней, которые потрясли Екатеринбург. И не только Екатеринбург. Такое было впервые. Такое забывать нельзя», — считает Константин Киселев.
В комментариях к посту жители начали предлагать варианты названий для сквера: «Сквер тысячи свиданий», «Сквер Народного Единства», «Сквер Достоинства». Жители также хотят оставить одну секцию забора, который они разбирали всю неделю, как память.
Другой защитник сквера Дмитрий Москвин предложил установить памятные знаки на месте всех уничтоженных религиозных сооружений вне зависимости от конфессий. «Не классические намогильные плиты, а продуманные и специально сделанные малые архитектурные объекты. Чтобы был и памятник, и способ узнать историю», — написал он на своей странице в Facebook. Общественник считает, что это будет хорошим подарком к 300-летию города, который «отличался особой терпимостью и приятием».
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