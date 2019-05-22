«Колокол свободы?»: борьбу за сквер в Екатеринбурге могут увековечить

Депутат гордумы Константин Киселев предложил придумать новое имя скверу у Драмтеатра и поставить там памятник , посвященный недельному протесту жителей. « Небольшой колокол Свободы? Небольшая арка? Яблоня за колючим забором? Гитара? Символ мира — голубь? Не знаю , но чувствую , что надо», — написал он на своей странице в Facebook. Депутат считает , что сквер « отстояли» и там точно не будет построен собор святой Екатерины. Поэтому зеленая территория получила « вторую жизнь».





« Восемь дней борьбы за собственное достоинство. Восемь дней за чистый воздух и цветы. Восемь дней за мир и разум. Восемь дней , которые потрясли Екатеринбург. И не только Екатеринбург. Такое было впервые. Такое забывать нельзя», — считает Константин Киселев.





В комментариях к посту жители начали предлагать варианты названий для сквера: « Сквер тысячи свиданий», « Сквер Народного Единства», « Сквер Достоинства». Жители также хотят оставить одну секцию забора , который они разбирали всю неделю , как память.



