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Григорий Вихарев уволился с поста директора «Спецавтобазы»

08:27, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Депутат гордумы Екатеринбурга плотно займется политикой.
Григорий Вихарев, который в декабре 2018 года стал директором МУП «Спецавтобаза», сменив на этом посту Сергея Пономарева, уволился по собственному желанию. По его словам, главной задачей было антикризисное управление предприятием в начале мусорной реформы, с которым он успешно справился.
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Сам же Григорий Вихарев сосредоточится на своей политической карьере — он является депутатом гордумы Екатеринбурга седьмого созыва.

Напомним, 5 апреля 2019 года Свердловский областной суд отклонил требование «Спецавтобазы» поднять тарифы на вывоз ТКО. Компания смирилась с постановлением суда.
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В Свердловской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2019 года должна начаться мусорная реформа. Не обошлось без мелких и крупных скандалов. Поправит ли регион экологическую ситуацию?
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, мусор, мусорная реформа, Спецавтобаза, Екатеринбург, Григорий Вихарев
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