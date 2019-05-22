Григорий Вихарев уволился с поста директора «Спецавтобазы»
08:27, 22 Май 2019
Депутат гордумы Екатеринбурга плотно займется политикой.
Григорий Вихарев, который в декабре 2018 года стал директором МУП «Спецавтобаза», сменив на этом посту Сергея Пономарева, уволился по собственному желанию. По его словам, главной задачей было антикризисное управление предприятием в начале мусорной реформы, с которым он успешно справился.
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Сам же Григорий Вихарев сосредоточится на своей политической карьере — он является депутатом гордумы Екатеринбурга седьмого созыва.
Напомним, 5 апреля 2019 года Свердловский областной суд отклонил требование «Спецавтобазы» поднять тарифы на вывоз ТКО. Компания смирилась с постановлением суда.
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