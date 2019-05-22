Екатеринбуржец отработает 280 часов за убийство черной собаки
13:33, 22 Май 2019
Мужчина отвел животное в лес, где и застрелил.
В декабре 2018 года житель Екатеринбурга из частного сектора позвал к себе черную собаку по кличке Ян и отвел ее в лесополосу около поселка Чусовое зеро, где несколько раз выстрелил в животное. При этом пес не умер, но мужчина бросил его умирать.
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После реализации преступного умысла он оставил истекающее кровью животное в лесополосе, тем самым противопоставил себя общепринятым нормам морали и нравственности, а также гуманного обращения к животным.
Мировой судья Верх-Исетского района признал мужчину виновным в преступлении по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель». Его ждут 280 часов обязательных работ.
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