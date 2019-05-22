Екатеринбуржец отработает 280 часов за убийство черной собаки

В декабре 2018 года житель Екатеринбурга из частного сектора позвал к себе черную собаку по кличке Ян и отвел ее в лесополосу около поселка Чусовое зеро , где несколько раз выстрелил в животное. При этом пес не умер , но мужчина бросил его умирать.