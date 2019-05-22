«Екатеринбург Арена» перейдет на баланс области до 1 июля
13:34, 22 Май 2019
Раскрыли график передачи объектов ЧМ-2018 регионам.
Стадион «Екатеринбург Арена» перейдет на баланс Свердловской области до 1 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российском правительстве. В третьем квартале 2019 года к регионам перейдут стадионы в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, в в четвертом квартале — площадки в Самаре и Саранске.
Все траты на содержание стадиона лежали на федеральном бюджете еще со времен ЧМ-2018. Теперь тратить по 350 миллионов в год придется региону. Пока что из массовых мероприятий на стадионе запланирован только концерт группы «Ленинград». Общегородской выпускной на площадке сорвался.
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