«Екатеринбург Арена» перейдет на баланс области до 1 июля

«

«

,

,





Все траты на содержание стадиона лежали на федеральном бюджете еще со времен ЧМ-2018. Теперь тратить по 350 миллионов в год придется региону. Пока что из массовых мероприятий на стадионе запланирован только концерт группы « Ленинград». Общегородской выпускной на площадке сорвался.

СтадионЕкатеринбург Арена» перейдет на баланс Свердловской области до 1 июля. Об этом сообщаетКомсомольская правда» со ссылкой на источник в российском правительстве. В третьем квартале 2019 года к регионам перейдут стадионы в ВолгоградеНижнем Новгороде и Ростове-на-Донув в четвертом квартале — площадки в Самаре и Саранске.