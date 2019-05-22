Это победа. Куйвашев согласился оставить сквер у Драмтеатра без храма

Губернатор Евгений Куйвашев решил исключить сквер из Драмтеатра из списка площадок под строительства храма святой Екатерины. « Мы прошли этот конфликт , он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Такое решение Куйвашев принял после публикации результатов опроса ВЦИОМ: 74% екатеринбуржцев назвали площадку в сквере неудачной.





« Эти данные показывают , что при подборе площадки были допущены ошибки , не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм , о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», — заявил Евгений Куйвашев.



