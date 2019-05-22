Это победа. Куйвашев согласился оставить сквер у Драмтеатра без храма
20:23, 22 Май 2019
Губернатор решил оставить в покое спорную площадку после публикации опроса ВЦИОМ.
Губернатор Евгений Куйвашев решил исключить сквер из Драмтеатра из списка площадок под строительства храма святой Екатерины. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Такое решение Куйвашев принял после публикации результатов опроса ВЦИОМ: 74% екатеринбуржцев назвали площадку в сквере неудачной.
«Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», — заявил Евгений Куйвашев.
ВЦИОМ опубликовал результаты исследования 22 мая. 58% жителей высказались «против» площадки в сквере у Драмтеатра, 14% согласились, только если такое решение примут жителей, 7% высказались «за». Исследование также показало, что 49% горожан не видели проект и не знают о планах по строительству храма. С мнением жителей согласились и в Фонде Святой Екатерины.
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«Мы уже не раз говорили, что для нас важно, чтобы главный собор города строился в согласии. Уверен, что будут разработаны механизмы, которые позволят это сделать», — сообщил директор фонда Александр Андреев.
Пока что варианты размещения храма святой Екатерины собирает мэрия Екатеринбурга. За первый день поступило 2,5 тысячи предложений от горожан. Мэр Александр Высокинский рассказывал, что самыми популярными вариантами (без сквера) являются отвергнутый проект храма-на-воде, сквер у метро «Динамо» и площадка на месте заброшенной гостиницы «Дели». Все варианты опубликуют в течениие недели.
Сам Евгений Куйвашев вступил в переговоры с защитниками сквера только на второй день протестов, 14 мая. Он собрал в резиденции по пять человек от каждой противоборствующей стороны. Решение так и не нашли: губернатор обещал наказать всех, кто нарушил закон, а мэрия предложила создать новый сквер, который заменит тот, что на четыре года превратится в стройплощалку. После выступления Владимира Путина губернатор вмягчился и решил действовать согласно воле жителей.
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Екатеринбургская епархия считает, что результаты опроса ВЦИОМ, проведенного «во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы», не отражают истинное положение дел. «В таком настроении решения не принимаются. Отметим, 3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными», — говорится в заявлении, которое распространила епархия сразу же после заявления губернатора Куйвашева.
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