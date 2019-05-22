Энергетики, раскопавшие газон в Екатеринбурге, ответили Варламову

Компания «МРСК Урала», которая перекопала «образцовый» газон, ответила на обвинения блогера Ильи Варламова. Эннергетики заявили, что придираться к их работе пока нет смысла, потому что газон еще не успели постелить. Флористы боялись, что он не приживется из-за прохладной погоды. Сегодня, 22 мая, старую растительность демонтировали, сообщили в пресс-службе МРСК-Урала. Земенить его обещают на этой неделе, «соблюдая нормальные технологии, которые ранее использованы не были». В компании также должны сделать газон на пять сантиметров ниже предыдущего (чтобы не было грязи), и сделать дренажные ямы.

Серый металлический забор, который так не понравился Варламову, установили по предписанию ГИБДД. Оно отделяет пешеходов от интенсивного движения. «Смею предположить, что здесь у коллег в приоритете стояли вопросы безопасности жителей Екатеринбурга», — сообщили в МРСК-Урала. Флористы обещают сделать его гармоничным.

Об отклике Варламова читайте здесь.