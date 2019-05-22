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Депутат Госдумы шокирован отношением екатеринбуржцев к гордуме и мэрии

16:16, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Максим Иванов, который приехал обсуждать протесты, заявил, что новый состав администрации стал еще хуже предыдущего.

Депутат Госдумы Максим Иванов, который примчался обсудить протесты в Екатеринбурге, сделал «неутешительные» выводы. На своей странице в facebook он рассказал, что у него были большие надежды на новую мэрию и седьмой созыв городских депутатов. «Надеялись, что диалог с гражданским обществом станет более открытым. Будет какой-то драйв, свежее дыхание, оптимизм», — пишет Максим Иванов. Но всех этих чудесных вещей не произошло. Да и вообще ничего не произошло.

«Уровень доверия к администрации, городской думе у горожан стремится к нулю и скоро начнет покорять отрицательные отметки», — заключил депутат Госдумы. Он добавил, что на новую администрацию ему пожаловались даже предприниматели. Якобы теперь с чиновниками просто «невозможно работать». Решение этой проблемы он не предложи, просто заключил, что выбор за горожанами.

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Видео: ЕТВ

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Госдума, депутаты, администрация, мэрия , Максим Иванов
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