Депутат Госдумы шокирован отношением екатеринбуржцев к гордуме и мэрии

Депутат Госдумы Максим Иванов, который примчался обсудить протесты в Екатеринбурге, сделал «неутешительные» выводы. На своей странице в facebook он рассказал, что у него были большие надежды на новую мэрию и седьмой созыв городских депутатов. «Надеялись, что диалог с гражданским обществом станет более открытым. Будет какой-то драйв, свежее дыхание, оптимизм», — пишет Максим Иванов. Но всех этих чудесных вещей не произошло. Да и вообще ничего не произошло.

«Уровень доверия к администрации, городской думе у горожан стремится к нулю и скоро начнет покорять отрицательные отметки», — заключил депутат Госдумы. Он добавил, что на новую администрацию ему пожаловались даже предприниматели. Якобы теперь с чиновниками просто «невозможно работать». Решение этой проблемы он не предложи, просто заключил, что выбор за горожанами.