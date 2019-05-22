Цуканов призвал пресечь конфликты вокруг культовых сооружений

Полпред президента по УрФО Николай Цуканов затронул тему протестов в Екатеринбурге на совещании с замглавы администрации президента Магомедсаламом Магомедовым. Он призвал представителей власти усилить диалог с жителями, чтобы «пресекать любые конфликты вокруг культовых сооружений на ранней стадии». Полпред также уточнил, что в протесты активизируют диструктивные политические силы, сообщает Znak.com.

Всю неделю в Екатеринбурге продолжались акции протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра. Противостояние закончилось тем, что стройку заморозили, а забор убрали по просьбе епархии. Теперь место строительства храма должен определить опрос. Параллельно над этим ломает голову мэрия Екатеринбурга. Жители уже прислали 2,5 тысячи сообщений с вариантами размещения. Их должны проанализировать в течение недели.



