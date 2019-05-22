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Цуканов призвал пресечь конфликты вокруг культовых сооружений

11:11, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Полпред не хочет, чтобы повторилась история с протестами вокруг храма в Екатеринбурге.

Полпред президента по УрФО Николай Цуканов затронул тему протестов в Екатеринбурге на совещании с замглавы администрации президента Магомедсаламом Магомедовым. Он призвал представителей власти усилить диалог с жителями, чтобы «пресекать любые конфликты вокруг культовых сооружений на ранней стадии». Полпред также уточнил, что в протесты активизируют диструктивные политические силы, сообщает Znak.com.

Всю неделю в Екатеринбурге продолжались акции протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра. Противостояние закончилось тем, что стройку заморозили, а забор убрали по просьбе епархии. Теперь место строительства храма должен определить опрос. Параллельно над этим ломает голову мэрия Екатеринбурга. Жители уже прислали 2,5 тысячи сообщений с вариантами размещения. Их должны проанализировать в течение недели.


Жизнь и смерть храма
Какова история собора святой Екатерины и был ли он «сердцем города»?
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Свердловская область , УрФO, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины
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