В Уральских горах ищут пропавшую школьницу на самокате

На Среднем Урале пропала 15-летняя школьницу. Девочка ушла из дома в Краснотурьинске — и не вернулась. Сообщается, что она планировала забраться на Конжаковский камень. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.

В ориентировке 15-летнюю Надежду Лубнину описывают так: