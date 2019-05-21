В Уральских горах ищут пропавшую школьницу на самокате
13:31, 21 Май 2019
Поисковой отряд «Сокол» набирает команду добровольцев, которые поедут искать девочку.
На Среднем Урале пропала 15-летняя школьницу. Девочка ушла из дома в Краснотурьинске — и не вернулась. Сообщается, что она планировала забраться на Конжаковский камень. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.
В ориентировке 15-летнюю Надежду Лубнину описывают так:
Худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, глава серые, волосы русые до плеч, лицо овальное. На ней была ярко-зеленая куртку с мехом на капюшоне, черные штаны, белые сапоги и серая вязаная шапка. Была со школьным рюкзаком и самокатом.
Поисковый отряд «Сокол» объявил сбор добровольцев, которые срочно отправятся на поиски девочки. Телефон координаторов «Сокола»: +7 963 442 41 41.
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