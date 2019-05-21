В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге начали демонтировать забор
09:31, 21 Май 2019
Рабочие работают болгаркой с 9:00.
Рабочие начали демонтировать забор в сквере у Драмтеатра, где планируют построить храм святой Екатерины. Вчера с площадки под аплодисменты вывезли все строительные вагончики. Утром, 21 мая, секции ограждения начали распиливать. Работы идут со стороны набережной.
Гордума решал
Решать судьбу храма, сквера и будущее Екатеринбурга будут депутаты городской думы.
Остановить все строительные работы пообещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Где именно разместится храм покровительнице города, покажет опрос жителей. Когда и как его проведут, должны решить депутаты гордумы. На демонтаже забора настояла епархия. Параллельно мэрия Екатеринбурга планирует провести рейтинговое голосование. Среди площадок, где может разместиться храм: север у метро «Динамо», воды Исети, место заброшенной гостиницы «Дели» и существующий проект. Построить религиозное сооружение должны к 300-летию города. Готовый проект есть только для храма-на-драме и храма-на-воде.
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