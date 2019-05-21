Тищенко проведет бой на вечере тяжеловесов в Екатеринбурге
14:16, 21 Май 2019
Спортсмен выступит на Всемирном боксерском форуме.
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет бой в Екатеринбурге в рамках всемирного боксерского форума. Соперника тяжеловеса еще не объявили, но на ринге они встретятся 16 июня, сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК.
Тищенко выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Боксер надеется, что бой в Екатеринбурге станет для него титульным. Сейчас он занимает 12-ю строчку в российском рейтинге крузервейтов и 82-ю в мировом. На боксерском форуме также выступит Юрий Кашинский, который входит в топ-20 сильнейших боксеров мира. В 2017 году он завоевал титул WBO Oriental и провел три успешных защиты. К бою он готовится в Екатеринбурге.
Второй Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и ведущие промоушены. Лидеры мирового бокса планируют достичь стратегических договоренностей, чтобы развивать свой вид спорта. Кроме того, в сентябре пройдет первый чемпионат мира по боксу среди мужчин.
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