Тищенко проведет бой на вечере тяжеловесов в Екатеринбурге 

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет бой в Екатеринбурге в рамках всемирного боксерского форума. Соперника тяжеловеса еще не объявили, но на ринге они встретятся 16 июня, сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК.

Тищенко выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Боксер надеется , что бой в Екатеринбурге станет для него титульным. Сейчас он занимает 12-ю строчку в российском рейтинге крузервейтов и 82-ю в мировом. На боксерском форуме также выступит Юрий Кашинский , который входит в топ-20 сильнейших боксеров мира. В 2017 году он завоевал титул WBO Oriental и провел три успешных защиты. К бою он готовится в Екатеринбурге.