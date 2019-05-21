«Сыграть на опережение»: Бидонько поищет спорные проекты в регионе

Вице-губернатор Сергей Бидонько, который возглавляет рабочую группу, созданную после протестов в Екатеринбурге, поручил изучить все проекты благоустройства в муниципалитетах. «Необходимо понять, могут ли быть спорные моменты, и сыграть на опережение — обсудить проекты с жителями, с экологами», — заявил Сергей Бидонько. Разбирать вопросы будут министр ЖКХ Николай Смирнов, главный архитектор Владимир Вениаминов, экологи, члены общественной палаты, общественники и депутаты, сообщили в департаменте информполитики региона.

На заседании решили подумать над «реновацией» парков, а также активнее освещать будущие проекты, чтобы жители не обвинили никого в вырубке зеленых насаждений.

После протестов в сквере у Драмтеатра мэр Челябинска заморозил строительство часовни в городском сквере. Глава города испугался повторения протестов и решил еще раз изучить настроения в городе.