Свердловский онкоцентр обзавелся вторым сканером для поиска опухолей
08:43, 21 Май 2019
Диагностика станет доступна еще десяти тысячам жителей региона.
В Свердловском областном онкологическом диспансере появился второй ПЭТ\КТ-сканер, позволяющий диагностировать опухоли, их очаги и обследовать практически весь организм человека, рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Аппарат был куплен для Центра ядерной медицины, который создают в Свердловской области в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». С приобретением нового сканера врачи смогут обследовать еще десять тысяч человек ежегодно.
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Фото: ДИП Свердловской области
Следующим этапом станут центры лучевой и радионуклидной терапии — они откроются в 2019 году в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Они будут принимать до двух тысяч пациентов в год.
Сейчас 90% пациентов получают помощь по ОМС. Проект курирует компания «Центр ПЭТ-Технолоджи», которой управляет ГК «МедИнвестГрупп» — генеральный инвестор Центра ядерной медицины. ПЭТ\КТ-сканер работает с 2016 года на базе Свердловского онкодиспансера и уже позволил 21 тысяче пациентов пройти диагностику.
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